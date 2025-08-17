“Agosto poty”, la miniserie sobre la tragedia del Ycuá Bolaños, revela su teaser

Alrededor de 150 personas trabajaron en el rodaje del teaser de “Agosto poty”, una miniserie de ficción que busca reconstruir los hechos vinculados al trágico incendio que se desató en el supermercado Ycuá Bolaños el 1 de agosto de 2004, desde un drama con tono de terror psicológico, detallaron sus responsables.

Lea más: ¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Ricardo Morínigo (“Jubentú”) está al frente de este proyecto, que está siendo realizado por la productora paraguaya Guaraní Estudios, en coproducción con La Carpincho Cine, de Argentina. También están asociadas las productoras Chaco Films, Ipac, Airadrone, MC Producciones y Fractal VFX.

El rodaje de este teaser se realizó el pasado mes de julio y se llevó a cabo en locaciones “emblemáticas y significativas para la historia, como el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A-Ycuá Bolaños, un espacio de profundo respeto y recuerdo”, expresaron a través de un comunicado.

También detallaron que, a través de este teaser, comenzarán la búsqueda de financiación para producir la ficción entre finales de 2026 y principios de 2027.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El proyecto ha sido ganador del Codesarrollo Internacional de Series del Programa Ibermedia en 2024, así como los fondos de Codesarrollo de series otorgado conjuntamente por el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Agosto poty”, según indicaron sus responsables, toma su nombre de la flor de agosto y que se utiliza tradicionalmente como producto medicinal casero, pues según la creencia popular su uso nos prepara para la llegada de tiempos trágicos.

“La miniserie explora las complejidades humanas, legales y sociales que rodearon el siniestro, ofreciendo una mirada profunda y reflexiva”, expresaron. Remarcaron que este proyecto no solamente tendrá un gran valor artístico y técnico, sino también busca “mantener viva la frágil memoria” de un pueblo.