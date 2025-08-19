Erico Galeano niega que designación de nuevos abogados sea “chicana”

El senador cartista Erico Galeano (ANR, Partido Colorado) logró una vez más retrasar el inicio del juicio en su contra por sus supuestos vínculos con la estructura de narcotráfico y lavado de dinero desmantelada por la investigación “A Ultranza”.

El senador Galeano, acusado de haber colaborado con una organización criminal presuntamente liderada por los supuestos narcotraficantes Sebastián Marset y Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, se presentó este martes ante el Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado – presidido por el juez Pablino Barreto – con nuevos abogados, Luis Almada y Ricardo Estigarribia.

Estos pidieron intervención en la causa como defensores y solicitaron la postergación del inicio del juicio para interiorizarse del caso.

Lea más: Caso Erico Galeano: “Las chicanas no son ilegales”, justifica senador colorado

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Tribunal postergó el inicio del juicio al próximo lunes. Sin embargo, los nuevos defensores del legislador cartista se opuso a esa medida y solicitó un plazo de 15 días para prepararse, por lo que un Tribunal de Apelación debe decidir si sostiene la decisión del Tribunal o cede ante el pedido de la defensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Galeano niega “chicana”

El senador Galeano negó que el cambio de abogados haya sido una maniobra para volver a retrasar el inicio del proceso en su contra y alegó que reemplazó a su equipo defensor anterior, que integraban los abogados Cristóbal Cáceres, Álvaro Cáceres y Víctor Gulino, por “diferencias de criterios” que “se fueron acrecentando y tuvimos que romper relaciones”.

Afirmó que el nuevo retraso del inicio del juicio no puede ser considerado una “chicana” porque solo retrasa el inicio del proceso “por tres días”.

El legislador cartista insistió en que la acusación en su contra es “una cuestión política mediática” y se negó a dar más comentarios sobre el tema.

Lea más: Fiscales que acusaron a Erico Galeano estarán en juicio por caso A Ultranza

La defensa del senador Galeano ya logró postergar el inicio del juicio el pasado 17 de junio cuando recusó a los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta, quienes fueron confirmados en la causa, en una acción que el Ministerio Público catalogó como “meramente dilatoria”.

La acusación contra Erico Galeano

La Fiscalía acusa al senador Galeano de haber brindado apoyo logístico al esquema criminal supuestamente liderado por Marset e Insfrán con el préstamo de la aeronave suya para que estos puedan trasladarse dentro del territorio nacional.

La Fiscalía alega también que Galeano, a más de obtener beneficios económicos a sabiendas de que provenían del tráfico de drogas, habría permitido que Insfrán introduzca al sistema financiero paraguayo sus activos ilegales por medio de la compra de un inmueble en el condominio Aqua Village, en el distrito de Altos, en el departamento de Cordillera.