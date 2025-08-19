Vicky Ramírez ofrecerá conversatorio gratuito acerca de la producción ejecutiva

Vicky Ramírez Jou ha sido productora ejecutiva de varias películas paraguayas como “7 Cajas” y “Leal”, trabajando también en diversos proyectos televisivos y actualmente coordina el espacio Cine de Barrio. Este miércoles 20 compartirá parte de su experiencia en un conversatorio abierto en la sede del TIA (Avda. España c/ San José).

Lea más: Documental paraguayo “Bajo las banderas, el sol” es premiado en el Festival de Lima

“Fuera de guion: mitos, miedos y verdades de los productores ejecutivos” se titula este encuentro, en el que se hablará del rol de la producción ejecutiva y su trabajo conjunto con los actores y creadores, así como de las estrategias que convirtieron ideas en películas, series y grandes formatos.

El encuentro será de 19:00 a 20:00, con acceso gratuito, con el apoyo de Itaú. Las inscripciones se realizan a través del enlace https://forms.gle/YfRa4df6edLPyh1C7.