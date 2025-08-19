Cine y TV

Vicky Ramírez ofrecerá conversatorio gratuito acerca de la producción ejecutiva

La productora paraguaya Vicky Ramírez Jou, que cuenta con más de tres décadas de experiencia con proyectos de cine y televisión, ofrecerá este miércoles un conversatorio gratuito. “”Fuera de guión: mitos, miedos y verdades de los productores ejecutivos" se denomina este encuentro.

18 de agosto de 2025 - 13:12
Vicky Ramírez Jou, productora ejecutiva de varios proyectos de cine y televisión.
Vicky Ramírez Jou ha sido productora ejecutiva de varias películas paraguayas como “7 Cajas” y “Leal”, trabajando también en diversos proyectos televisivos y actualmente coordina el espacio Cine de Barrio. Este miércoles 20 compartirá parte de su experiencia en un conversatorio abierto en la sede del TIA (Avda. España c/ San José).

“Fuera de guion: mitos, miedos y verdades de los productores ejecutivos” se titula este encuentro, en el que se hablará del rol de la producción ejecutiva y su trabajo conjunto con los actores y creadores, así como de las estrategias que convirtieron ideas en películas, series y grandes formatos.

2013: Tana Schémbori, Juan Carlos Maneglia y Vicky Ramírez Jou celebran la nominación de “7 Cajas” a los premios Goya, en España.
2013: Tana Schémbori, Juan Carlos Maneglia y Vicky Ramírez Jou en la ceremonia de los premios Goya, en España, tras la nominación de “7 Cajas”.

El encuentro será de 19:00 a 20:00, con acceso gratuito, con el apoyo de Itaú. Las inscripciones se realizan a través del enlace https://forms.gle/YfRa4df6edLPyh1C7.

