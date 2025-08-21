Haz que regrese

Título original: Bring Her Back

Dirección: Danny Philippou y Michael Philippou

Guion: Danny Philippou y Bill Hinzman

Elenco: Billy Barratt, Sora Wong, Sally Hawkins, Jonah Wren Phillips, Sally-Anne Upton, Stephen Phillips, Mischa Heywood

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Calificación: Para mayores de 16 años

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Duración: 104 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 22:30 (en español). XD y D-Box , 16:10 (en español); 13:40; 19:00; 21:30 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 14:00; 18:40; 22:30 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 20:25; 22:30 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 14:30; 22:10 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 20:30 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:05; 17:10; 19:15 (en español); 21:20 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 14:10; 18:45; 20:50 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 16:15; 22:30 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 18:45; 20:50 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:10 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:00; 16:30; 19:00 (XD, en español); 21:30 (XD, subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 19:15 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:20; 18:35; 20:40 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 21:30 (en español).