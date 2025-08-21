Cine y TV

La vida de Chuck

Una crónica en reversa toda la vida de un peculiar contador, desde su muerte y el fin del universo hasta su niñez.

21 de agosto de 2025 - 11:58

Título original: The Life of Chuck

Dirección: Mike Flanagan

Guion: Mike Flanagan (basado en una novela de Stephen King)

Elenco: Tom Hiddleston, Karen Gillan, Jacob Tremblay, Chiwetel Ejiofor, Mark Hamill, Nick Offerman, Mia Sara, Analisse Basso, Carl Lumbly, Taylor Gordon, Kate Siegel

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 111 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:20; 17:00; 19:40; 22:20 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 18:15; 20:30 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:00; 21:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 20:20 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 13:10; 15:40 (en español).

