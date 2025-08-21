La vida de Chuck

Título original: The Life of Chuck
Dirección: Mike Flanagan
Guion: Mike Flanagan (basado en una novela de Stephen King)
Elenco: Tom Hiddleston, Karen Gillan, Jacob Tremblay, Chiwetel Ejiofor, Mark Hamill, Nick Offerman, Mia Sara, Analisse Basso, Carl Lumbly, Taylor Gordon, Kate Siegel
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 111 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:20; 17:00; 19:40; 22:20 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 18:15; 20:30 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:00; 21:00 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 20:20 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 13:10; 15:40 (en español).