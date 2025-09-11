A punto de explotar

Título original: How to Blow Up a Pipeline

Dirección: Daniel Goldhaber

Guion: Daniel Goldhaber, Ariela Barer y Jordan Sjol (basado en un libro de Andreas Malm)

Elenco: Ariela Barer, Kristine Froseth, Lukas Gage, Forrest Goodluck, Sasha Lane, Jayme Lawson, Marcus Scribner, Jake Weary, Irene Bedard

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Calificación: Para mayores de 16 años

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Duración: 104 minutos

-------------------------------------------------

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 18:50 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (subtitulada).