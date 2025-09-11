A punto de explotar

Título original: How to Blow Up a Pipeline
Dirección: Daniel Goldhaber
Guion: Daniel Goldhaber, Ariela Barer y Jordan Sjol (basado en un libro de Andreas Malm)
Elenco: Ariela Barer, Kristine Froseth, Lukas Gage, Forrest Goodluck, Sasha Lane, Jayme Lawson, Marcus Scribner, Jake Weary, Irene Bedard
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 104 minutos
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 18:50 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (subtitulada).