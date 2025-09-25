Amores compartidos

Título original: Splitsville
Dirección: Michael Angelo Covino
Guion: Michael Angelo Covino y Kyle Marvin
Elenco: Dakota Johnson, Adria Arjona, Michael Angelo Covino, Kyle Marvin, Nicholas Braun, David Castañeda, O-T Fagbenle, Charlie Gillespie
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 104 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:10; 19:10 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:05; 17:10; 19:15; 21:20 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 17:30; 21:30 (en español).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 14:40; 18:45 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 15:10; 19:25 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:15 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:00 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 15:50 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:30 (en español).