Dirección: Thomas Kail
Guion: Lin-Manuel Miranda (basado en un libro de Ron Chernow)
Elenco: Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr., Philippa Soo, Renée Elise Goldsberry, Christopher Jackson, Daveed Diggs, Anthony Ramos, Okieriete Onaodowan, Jonathan Groff
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 160 minutos
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 20:00; 21:00 (subtitulada). Premier, 21:00 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:00 (subtitulada).