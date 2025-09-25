Cine y TV

Hamilton

Una grabación de la puesta en Broadway del musical “Hamilton”, basado en la vida de Alexander Hamilton, uno de los fundadores de los Estados Unidos.

Por ABC Color
25 de septiembre de 2025 - 10:10

Dirección: Thomas Kail

Guion: Lin-Manuel Miranda (basado en un libro de Ron Chernow)

Elenco: Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr., Philippa Soo, Renée Elise Goldsberry, Christopher Jackson, Daveed Diggs, Anthony Ramos, Okieriete Onaodowan, Jonathan Groff

Calificación: Para mayores de 13 años

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Duración: 160 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 20:00; 21:00 (subtitulada). Premier, 21:00 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:00 (subtitulada).

Enlace copiado