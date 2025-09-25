Dirección: Thomas Kail

Guion: Lin-Manuel Miranda (basado en un libro de Ron Chernow)

Elenco: Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr., Philippa Soo, Renée Elise Goldsberry, Christopher Jackson, Daveed Diggs, Anthony Ramos, Okieriete Onaodowan, Jonathan Groff

Calificación: Para mayores de 13 años

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Duración: 160 minutos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 20:00; 21:00 (subtitulada). Premier , 21:00 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:00 (subtitulada).