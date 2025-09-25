La casa de muñecas de Gabby: La película

Título original: Gabby’s Dollhouse: The Movie

Dirección: Ryan Crego

Guion: Mike Lew, Rehana Lew Mirza, Adam Wilson y Melanie Wilson LaBracio

Elenco: Laila Lockhart Kraner, Gloria Estefan, Kristen Wiig, Logan Bailey, Jason Mantzoukas, Thomas Lennon, Melissa Villaseñor

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Calificación: Apta para todo público

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Duración: 98 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:00; 15:30; 18:00 (en español). Premier , 14:00; 16:30; 19:00; 21:20 (en español).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:00; 17:00; 19:00 (en español).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:30; 15:30; 19:40 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:30; 15:30; 17:10 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 13:10; 15:10 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 12:45; 17:45 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 14:00; 16:00; 18:00 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:00; 17:00; 19:00 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 14:00; 16:00; 18:00 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 14:35; 18:35 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 14:00; 16:00; 18:00 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 15:30; 17:10; 19:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 15:30; 17:15; 19:10 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00; 17:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 13:10; 13:50; 15:45; 16:15; 18:45 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 15:30; 17:15; 19:10 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:30; 16:15; 18:15 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 13:30; 15:30 (en español).