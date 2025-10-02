Cine y TV

Cazadores del fin del mundo

Un guerrero se dedica a buscar artefactos antiguos en un planeta Tierra que ha sido devastado por tormentas solares.

Por ABC Color
02 de octubre de 2025 - 08:54

Título original: Afterburn

Dirección: J.J. Perry

Guion: Matt Johnson y Nimród Antal

Elenco: Dave Bautista, Samuel L. Jackson, Olga Kurylenko, Kristofer Hivju, Daniel Bernhardt, Eden Epstein, Kevin Eldon

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 105 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:40; 19:10 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 15:10; 21:35 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:00; 17:15; 21:10 (en español).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 13:10; 15:10; 20:30 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 13:15; 17:30; 21:30 (en español).

SAN LORENZO

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 14:20; 18:40 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 13:50; 16:10 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 19:00 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 19:50 (en español).

