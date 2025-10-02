El gran viaje de tu vida

Título original: A Big Bold Beautiful Journey
Dirección: Kogonada
Guion: Seth Reiss
Elenco: Colin Farrell, Margot Robbie, Kevin Kline, Phoebe Waller-Bridge, Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Billy Magnussen, Sarah Gadon, Brandon Perea, Chloe East
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 109 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 19:30; 22:10 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 17:15; 19:25 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 17:30; 21:30 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:10 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:30 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:45 (en español).