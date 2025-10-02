Cine y TV

El gran viaje de tu vida

Un hombre y una mujer siguen los pasos que les guía el peculiar sistema de GPS de un auto para emprender un viaje a lo largo del tiempo y tener un vistazo de sus futuros.

02 de octubre de 2025 - 08:56

Título original: A Big Bold Beautiful Journey

Dirección: Kogonada

Guion: Seth Reiss

Elenco: Colin Farrell, Margot Robbie, Kevin Kline, Phoebe Waller-Bridge, Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Billy Magnussen, Sarah Gadon, Brandon Perea, Chloe East

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 109 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 19:30; 22:10 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 17:15; 19:25 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 17:30; 21:30 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:10 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:30 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:45 (en español).

