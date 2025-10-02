Los extraños: Capítulo 2

Título original: The Strangers: Chapter 2

Dirección: Renny Harlin

Guion: Alan R. Cohen y Alan Freedland

Elenco: Madeleine Petsch, Gabriel Basso, Ema Horvath, Rachel Shenton

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 98 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 22:20 (en español); 13:30; 20:00 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 19:00; 21:00 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 17:00; 19:00; 21:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 19:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:10 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 19:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 20:50 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 18:45 (en español).