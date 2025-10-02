Ne Zha 2: El renacer del alma

Título original: 哪吒之魔童闹海
Dirección: Jiaozi
Guion: Jiaozi (basado en una novela de Xu Zhonglin)
Elenco: Lü Yanting, Joseph Cao, Han Mo, Lü Qi, Chen Hao, Zhang Jiaming, Wang Deshun, Li Nan
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 144 minutos
-------------------------------------------------
3D
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:00; 16:10 (en español). Premier, 13:00; 16:10 (en español).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 18:30 (en español); 13:00; 15:45; 21:15 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:50; 15:30; 18:15; 21:00 (en español).
*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 13:00; 15:30; 18:00 (en español).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 12:30; 15:15; 18:00; 20:45 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 18:30 (en español); 15:45; 21:15 (subtitulada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 13:15; 16:00; 20:45 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:15 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 15:00 (en español).
2D
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 19:20 (subtitulada). Premier, 19:20 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 18:45 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:00; 18:30 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 18:00; 21:00 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:00 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:30 (en español).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 14:00 (en español).