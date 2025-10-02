Paraguay marca presencia en el Festival Audiovisual Bariloche con varias propuestas

El cine paraguayo está presente en el Festival Audiovisual Bariloche (FAB), que celebra su edición número 13 en dicha ciudad patagónica. Un total de 107 producciones están en competencia, con el cine de Brasil como país invitado, secciones especiales para las infancias y un mercado audiovisual.

El cineasta paraguayo Hugo Giménez se encuentra siendo parte de este evento con su película “Matar a un muerto” (2019), que está como una de las películas invitadas de esta edición.

El largometraje, protagonizado por Ever Enciso, Jorge Román y Aníbal Ortiz, se proyectará este viernes 3 a las 18:00 en el Cine Sunstar del Shopping Patagonia.

“Me parece muy interesante en el contexto de este presente álgido que, después de cinco o seis años, la película pueda volver a conectarse con el público argentino. Compartimos cuestiones comunes en relación a la dictadura y el Operativo Cóndor, que son temáticas que discurren y por las cuales transita mi película”, señaló el cineasta, en un comunicado de prensa compartido por el festival.

Giménez, que también ha realizado proyectos como “Fuera de campo” y “Jagua Hu”, presentó esta mañana en el festival “Azogue”, su nuevo proyecto cinematográfico junto al argentino Pablo Almirón.

Se trata de una road movie, que aún está en etapa de desarrollo, que unirá a Paraguay y Argentina. “Un sueño guaranítico anhelado y esperado”, señaló el cineasta en sus redes sociales, tras la presentación realizada en el microcine del Puerto de San Carlos, con la coordinación de Miguel Ángel Rossi.

El festival también proyectará este viernes 3 de octubre el cortometraje “Lo profundo del río”, del paraguayo Gaspar Insfrán. El mismo será parte de la compilación de cortometrajes latinoamericanos del Festival Nieve Roja de El Bolsón.

La función se llevará a cabo a las 21:00 en la Biblioteca Sarmiento de la Usina Cultural, en el marco de una selección que incluye trabajos de Argentina y México.

En tanto, en la Competencia Latinoamericana de Cortometrajes se encuentra participando el cortometraje “Gallina”, de la realizadora paraguaya Ana Arza. El mismo se proyectó el miércoles, en la Biblioteca Sarmiento de la Usina Cultural.