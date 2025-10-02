Estrenos en cines: terror, romance y uno de los filmes más taquilleros del año llegan a Paraguay

Cuatro nuevas películas llegan este jueves a renovar la cartelera de cine en Paraguay, que desde hoy incluye fantasía animada desde China, un romance de fantasía, acción postapocalíptica y terror.

Entre los estrenos de la semana destaca Ne Zha 2: El renacer del alma, una secuela del filme animado de 2019 Ne Zha, una historia de aventuras y fantasía basada en la mitología china.

En esta continuación, luego de que el joven guerrero Ne Zha y su amigo Ao Bing sacrificaran sus cuerpos para salvar el mundo, Ne Zha es revivido con el alma de Ao Bing en su interior, y debe volver a luchar.

Desde su estreno mundial en China en enero de este año, la película ha roto numerosos récords de recaudación tanto en su país de origen como a nivel internacional.

Lleva más de 2.200 millones de dólares recaudados en taquilla en todo el mundo, lo que la convierte en la quinta película más taquillera de todos los tiempos, superada solo por Avatar (2009), Avengers: Endgame (2019), Avatar: El camino del agua (2022) y Titanic (1997).

Fantasía romántica, terror y acción postapocalíptica

También se encuentra desde hoy en cines de Paraguay el drama romántico de fantasía El gran viaje de tu vida, que cuenta la historia de un hombre y una mujer que siguen la guía del peculiar sistema de GPS de un auto para emprender un viaje a través del tiempo y tener un vistazo de sus futuros.

Colin Farrell (El Pingüino) y Margot Robbie (Barbie) protagonizan bajo la dirección del cineasta Kogonada (After Yang).

La semana trae también una nueva propuesta de terror: Los extraños: Capítulo 2, la secuela del reinicio de 2024 del clásico sobre asesinos enmascarados.

Luego de haber sobrevivido su sangriento encuentro con tres desconocidos enmascarados que intentaron asesinarla, Maya descubre que su pesadilla aún no ha terminado.

Madeleine Petsch vuelve a protagonizar, de nuevo bajo la dirección de Renny Harlin.

Finalmente, llega el filme de acción Cazadores del fin del mundo, que sigue a un guerrero que se dedica a buscar artefactos antiguos en un planeta Tierra que ha sido devastado por tormentas solares.

Protagonizan Dave Bautista (Tierras perdidas), Olga Kurylenko (Thunderbolts) y Samuel L. Jackson (Argylle), dirigida por J.J. Perry (Turno de día).

“Avatar: El camino del agua” se reestrena

Esta semana regresa también a la pantalla grande Avatar: El camino del agua, la segunda parte de la mundialmente exitosa saga de ciencia ficción del cineasta James Cameron, como anticipo del estreno de la tercera parte, Fuego y cenizas, que llegará a cines de Paraguay en diciembre.

Avatar: El camino del agua trascurre más de 10 años después de los eventos de la primera película y ve el regreso de los invasores humanos a la luna Pandora, ante lo cual Jake Sully decide huir con su familia y refugiarse con clanes Na’vi marinos. Sin embargo, un viejo enemigo suyo vuelve a la vida para continuar cazándolo.

