200 % Lobo

El perro Freddy debe guiar a la manada de lobos de la que se convirtió en líder mientras lidia con una maldición que lo transforma en un hombre lobo.

09 de octubre de 2025 - 08:50

Título original: 200 % Wolf

Dirección: Alexs Stadermann

Guion: Fin Edquist (basado en una novela de Jayne Lyons)

Elenco: Ilai Swindells, Elizabeth Nabben, Jennifer Saunders, Sarah Georgina, Peter McAllum, Samara Weaving, Janice Petersen

Calificación: Apta para todo público

Duración: 98 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:40 (en español).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:00; 17:00 (en español).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:00; 16:45 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 12:45; 17:00 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:00; 17:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:45; 18:40 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:00; 19:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 14:45 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 12:40; 16:40 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 18:45 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 15:40 (en español).

