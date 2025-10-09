200 % Lobo

Título original: 200 % Wolf
Dirección: Alexs Stadermann
Guion: Fin Edquist (basado en una novela de Jayne Lyons)
Elenco: Ilai Swindells, Elizabeth Nabben, Jennifer Saunders, Sarah Georgina, Peter McAllum, Samara Weaving, Janice Petersen
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Calificación: Apta para todo público
Duración: 98 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 16:40 (en español).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:00; 17:00 (en español).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:00; 16:45 (en español).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 12:45; 17:00 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:00; 17:00 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:45; 18:40 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:00; 19:00 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 14:45 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 12:40; 16:40 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 18:45 (en español).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 15:40 (en español).