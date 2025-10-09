It (reestreno)

Dirección: Andy Muschietti

Guion: Chase Palmer, Cary Fukunaga y Gary Dauberman (basado en una novela de Stephen King)

Elenco: Jaeden Martell, Bill Skarsgård, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Nicholas Hamilton, Jackson Robert Scott

Calificación: Para mayores de 16 años

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Duración: 135 minutos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 22:00 (solo miércoles, subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:40 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 19:15 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:10 (solo miércoles, subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 20:30 (en español).