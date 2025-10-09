It (reestreno)

Dirección: Andy Muschietti
Guion: Chase Palmer, Cary Fukunaga y Gary Dauberman (basado en una novela de Stephen King)
Elenco: Jaeden Martell, Bill Skarsgård, Sophia Lillis, Jeremy Ray Taylor, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer, Wyatt Oleff, Nicholas Hamilton, Jackson Robert Scott
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 135 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 22:00 (solo miércoles, subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:40 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:00 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 19:15 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:10 (solo miércoles, subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 20:30 (en español).