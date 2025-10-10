¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Presentamos nuestra guía semanal de las series y películas que se estrenaron o están por estrenarse esta semana - entre el lunes 6 y el domingo 12 de octubre - en plataformas de streaming, para que no te quedes sin algo qué ver durante el fin de semana.

Entre las novedades destacadas de esta semana figuran un thriller de suspenso con Keira Knightley, cine chileno, series históricas de España y Francia y nuevas temporadas de series como Smiling Friends o High Potential, entre muchos otros estrenos.

Películas

La mujer del camarote 10 (Netflix)

Un thriller de suspenso basado en la novela homónima de Ruth Ware, sobre una periodista que cubre el viaje inaugural de un crucero de lujo y cree presenciar un asesinato a bordo. Protagonizada por Keira Knightley y Guy Pearce, dirigida por Simon Stone.

Limpia (Netflix)

Un thriller chileno de suspenso en el que una trabajadora doméstica queda a cargo de cuidar día tras día a una niña de seis años, pero la relación entre ambas se vuelve intensamente dependiente, con consecuencias graves. Con María Paz Grandjean y Rosa Puga Vittini, dirigida por Dominga Sotomayor.

Mantenimiento requerido (Amazon Prime Video)

Una comedia romántica en el que la dueña de un taller mecánico inicia sin saberlo una relación en línea con el dueño de otro taller rival. Protagonizan Madeleine Petsch y Jacob Scipio bajo la dirección de Lacey Uhlemeyer.

Caramelo (Netflix)

Una comedia dramática brasileña en la que un chef a quien le diagnostican una grave enfermedad adopta a un perro que le ayuda a sobrellevar su nueva realidad. Con Rafael Vitti y Arianne Botelho, dirigida por Diego Freitas.

Series

Reclutas (Netflix)

Una serie estadoundense de comedia dramática sobre un joven gay y su amigo heretosexual que se unen al Ejército de EE.UU. en la década de 1990. Protagonizada por Miles Heizer, Max Parker y Vera Farmiga.

Smiling Friends, temporada 3 (HBO Max)

Nuevos episodios de esta aclamada y surreal serie animada estadounidense sobre dos empleados de una empresa que se dedica a intentar devolver la felicidad a sus clientes.

Plan de resurrección (Netflix)

Una serie taiwanesa sobre dos mujeres que ponen en marcha un plan para vengarse de un estafador que causó la muerte de sus hijas. Protagonizan Shu Qi y Angelica Lee.

Alaska: La última frontera (Apple TV+)

Una serie de suspenso en la que un avión que transporta a presidiarios se estrella en una zona remota de Alaska. Con los presos sueltos, el único policía de un pueblo cercano al lugar del accidente deberá proteger a sus ciudadanos. Con Jason Clarke, Haley Bennett y Dominic Cooper.

Victoria Beckham (Netflix)

Una serie documental que sigue a la ex Spice Girl Victoria Beckham en la intimidad de su vida y su nueva carrera como diseñadora de moda.

Sin frenos (Amazon Prime Video)

Una serie chilena de comedia sobre una mujer de alta sociedad que, asediada por deudas luego de enviudar, convierte su casa en un hostal para moto repartidores, con la ayuda de un trabajador inmigrante con experiencia en hotelería. Protagonizada por Javiera Contador y Rodrigo Bastidas.

Néro (Netflix)

Una serie histórica francesa que trascurre en el siglo XVI y sigue a un asesino que se reúne inesperadamente con la hija que abandonó cuando esta nació, y ambos deben escapar de fuerzas siniestras que buscan acabar con ellos. Con Pio Marmaï y Alice Isaaz.

Familia Typhoon (Netflix)

Una serie coreana que trascurre en 1997 y sigue a un joven que hereda la empresa de su padre en medio de una crisis económica y debe buscar la forma de mantener el negocio a flote. Protagoniza Lee Jun-ho. Disponible el sábado.

La suerte (Disney+)

Una serie española de comedia en la que un taxista entabla una inesperada amistad con un famoso torero retirado que busca volver al ruedo. Con Óscar Jaenada y Ricardo Gómez.

La estación de chicas perdidas (Disney+)

Una serie francesa de suspenso que trascurre a finales de la década de 1990 y sigue a una investigadora novata de la policía que investiga una serie de espeluznantes asesinatos. Protagonizada por Camille Razat.

Los 39 (Amazon Prime Video)

Una serie histórica española sobre 39 hombres que son abandonados por la expedición de Cristóbal Colón en la isla La Española, en 1492. Con Daniel Grao y Hugo Silva.

Amor y riqueza (Netflix)

Un drama romántico turco en el que un nuevo millonario irrumpe en la aristocracia de Estambul y causa revuelo. Con Asli Enver.

High Potential, temporada 2 (Disney+)

Nuevos episodios de esta serie sobre una limpiadora con altísima inteligencia que se convierte en consultora investigativa de la policía. Protagonizan Kaitlin Olson y Daniel Sunjata.

El maravillosamente extraño mundo de Gumball (HBO Max)

Una secuela de la serie animada de Cartoon Network El increíble mundo de Gumball, que relata nuevas aventuras del joven gato Gumball y sus amigos.

¡Horton! (Netflix)

Una nueva serie animada basada en los cuentos de Dr. Seuss sobre el elefante Horton, quien debe salvar la selva en la que vive.