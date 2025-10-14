Nace el Premio Nacional de Guion: una apuesta del INAP por las historias paraguayas

En su edición inaugural, el premio otorgará G. 20.000.000, G. 15.000.000 y G. 10.000.000 al primer, segundo y tercer puesto respectivamente, además de menciones especiales que el jurado podrá conceder a obras que sobresalgan por su originalidad o por su aporte al lenguaje cinematográfico.

Lea más: “El Gran Vals” de la OSCA llegará con música y danza a la Plaza Batallón 40

Con esta propuesta, el INAP busca reconocer el talento de los guionistas del país y fomentar la profesionalización del oficio, resaltando la importancia del guion como pieza esencial dentro del proceso creativo audiovisual.

La convocatoria apunta a ampliar las voces y perspectivas del panorama cinematográfico nacional, reafirmando el valor del guion como punto de partida para el desarrollo cultural e industrial del Paraguay. Asimismo, promueve la protección de la propiedad intelectual, fortaleciendo el reconocimiento de los derechos de autor en el ámbito audiovisual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Podrán participar autores paraguayos o extranjeros con residencia definitiva en el país, sin límite de edad (incluyendo menores con la debida autorización). Se admitirán obras individuales o en coautoría, siempre que cumplan las condiciones establecidas en el reglamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los postulantes deberán presentar guiones de largometraje de ficción, de tema libre, escritos en español, guaraní o en ambos idiomas, con una extensión mínima de 60 páginas. Las obras podrán ser originales o adaptadas, siempre que los autores acrediten los derechos correspondientes o que la obra base pertenezca al dominio público. Los textos deberán presentarse en formato universal de guion literario, en PDF, conservando su integridad y formato.

Cada autor podrá participar con un solo guion, el cual debe ser inédito y no haber sido premiado, publicado ni presentado previamente en certámenes, laboratorios o procesos de producción audiovisual. Será requisito indispensable acreditar la autoría mediante el certificado o trámite de registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi).

Las postulaciones estarán abiertas hasta las 07:59 del 10 de noviembre de 2025, a través del formulario disponible en el portal institucional del INAP. Tras el cierre, el proceso continuará con una evaluación técnica entre el 10 y el 14 de noviembre, seguida del pase a jurado el día 14, la publicación de finalistas el 15 de diciembre y la ceremonia de premiación prevista para el 29 de diciembre de 2025.

Para completar la postulación, los aspirantes deberán incluir en su envío digital una sinopsis argumental de hasta una página firmada con seudónimo, el guion literario igualmente identificado con seudónimo, los datos personales del autor (nombre, dirección, teléfono y correo electrónico), copia del documento de identidad, y, en caso de tratarse de una adaptación, el contrato o constancia de cesión de derechos. Además, será necesario adjuntar el certificado o constancia de trámite de registro de propiedad intelectual emitido por la Dinapi.

Con esta iniciativa, el INAP reafirma su compromiso con la profesionalización del sector audiovisual paraguayo y con el estímulo a la creación nacional, reconociendo al guion como pilar fundamental en el desarrollo de la cinematografía del país y en la consolidación de una identidad audiovisual propia.