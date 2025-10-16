Angelo en el bosque mágico

Título original: Angelo dans la forêt mystérieuse

Dirección: Alexis Ducord y Vincent Paronnaud

Guion: Vincent Paronnaud

Elenco: Dario Hardouin-Spurio, Yolande Moreau, José Garcia, Philippe Katerine, Prune Bozo, Raphaël Lamarque, Marie Nonnenmacher

Calificación: Apta para todo público

Duración: 81 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:40 (en español).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:30; 15:15 (en español).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:50; 16:20 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 14:45 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:20 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:30 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 16:00 (en español).