Angelo en el bosque mágico

Título original: Angelo dans la forêt mystérieuse
Dirección: Alexis Ducord y Vincent Paronnaud
Guion: Vincent Paronnaud
Elenco: Dario Hardouin-Spurio, Yolande Moreau, José Garcia, Philippe Katerine, Prune Bozo, Raphaël Lamarque, Marie Nonnenmacher
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Calificación: Apta para todo público
Duración: 81 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:40 (en español).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:30; 15:15 (en español).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:50; 16:20 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:15 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:15 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 14:45 (en español).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:20 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 16:30 (en español).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 16:00 (en español).