Dos monjas

Dirección: Hyeok-jae Kwon

Guion: Hyo-jin Oh y Kim Woo-Jin

Elenco: Song Hye-kyo, Jeon Yeo-been, Lee Jin-wook, Moon Woo-jin, Kim Gook Hee, Shin Jae-hwi, Oh Man-seok

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 114 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 22:40 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 16:30 (en español); 14:15; 18:45; 21:00 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:00; 22:30 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:40 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 15:00; 22:20 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:20; 15:35; 20:50 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 14:15; 16:30; 18:45; 21:00 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:20; 15:35; 20:50 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 14:45; 21:15 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:20; 15:35; 20:50 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 20:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:15 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:40 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 13:40 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:20 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 22:30 (en español).