15 de noviembre de 2025 - 18:27

Mátate, amor

La relación de una joven pareja se desintegra luego de que la mujer comienza a manifestar problemas psicológicos tras una mudanza de Nueva York a una zona rural aislada.

Por ABC Color

Título original: Die My Love

Dirección: Lynne Ramsay

Guion: Lynne Ramsay, Enda Walsh y Alice Birch (basado en una novela de Ariana Harwicz)

Elenco: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Nick Nolte, Sissy Spacek, Gabrielle Rose, Debs Howard, Sarah Lind

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 118 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:10; 18:40 (subtitulada).