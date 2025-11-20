Enfrentando la oscuridad

Título original: Brave the Dark
Dirección: Damian Harris
Guion: Damian Harris, Dale G. Bradley, Lynn Robertson-Hay, Nathaniel Deen y John P. Spencer
Elenco: Jared Harris, Nicholas Hamilton, Jamie Harris, Sasha Bhasin, Kimberly Fairbanks, Will Price, Meredith Sullivan, Joey Cabrera
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 112 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 14:00; 16:15; 18:30; 20:45 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 14:30; 18:30 (en español).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 12:50; 17:15 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 14:00; 16:15; 18:30; 20:45 (en español).
*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 13:00; 17:45 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 18:00; 20:15 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:00 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:10 (en español).