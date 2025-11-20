Dirección: Ben Leonberg

Guion: Ben Leonberg y Alex Cannon

Elenco: Indy, Shane Jensen, Arielle Friedman, Larry Fessenden, Stuart Rudin

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 72 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 20:20 (en español); 18:20; 22:20 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 14:00; 15:40; 17:20 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:30; 15:05; 16:40 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:15; 21:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 17:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:45 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 19:00 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 22:35 (en español)