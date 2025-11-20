Cine y TV
Wicked: Por siempre

Elphaba y Glinda continúan su enfrentamiento en la tierra mágica de Oz, mientras Elphaba asume su rol como la Bruja Mala del Oeste y emprende una lucha para intentar defender los derechos de los animales del reino.

Título original: Wicked: For Good

Dirección: Jon M. Chu

Guion: Winnie Holzman y Dana Fox (basado en un musical de Winnie Holzman y Stephen Schwartz)

Elenco: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Marissa Bode, Ethan Slater, Sharon D. Clarke, Bowen Yang, Bronwyn James, Colman Domingo, Bethany Weaver

Calificación: Apta para todo público

Duración: 138 minutos

3D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 15:50; 18:50; 22:00 (subtitulada). XD y D-Box, 13:20; 16:20 (en español); 19:20; 22:30 (subtitulada). Premier, 15:50; 18:50; 22:00 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:20; 15:40; 17:00; 18:20 (en español); 19:40; 21:00 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:10; 14:10; 15:45; 16:45; 18:20; 21:00 (en español); 19:20; 22:00 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:20; 16:00; 18:40; 20:00 (en español); 21:30 (subtitulada). Domingo matinal, 10:50 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 13:00; 15:35; 17:00; 18:10; 20:45 (en español); 21:30 (subtitulada).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:10; 15:50; 18:30; 21:10 (en español). Domingo matinal, 10:50 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:40; 18:20; 21:00 (en español). 4D, 14:00; 17:00; 19:40 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:10; 15:50; 17:10; 18:30; 20:00; 21:10 (en español). Domingo matinal, 11:00 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 13:10; 15:45; 18:20; 21:00 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:10; 15:50; 17:10; 18:30; 20:00; 21:10 (en español). Domingo matinal, 11:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00; 17:30; 20:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 13:10; 19:00 (en español); 22:00 (subtitulada).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:10; 15:50; 17:20; 18:35; 20:20 (en español). Domingo matinal, 10:50 (en español).

2D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:20; 18:20; 21:00 (en español); 15:20; 17:20; 17:50; 20:30; 21:30 (subtitulada). Premier, 14:20; 18:20 (en español); 15:20; 17:20; 20:30; 21:30 (subtitulada).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 13:00; 15:30; 18:00; 20:30; 21:00 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 17:00; 20:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 19:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:30; 18:45 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 16:00 (en español). XD, 15:00 (en español); 21:00 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 18:40 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 17:50 (en español).