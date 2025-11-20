Wicked: Por siempre

Título original: Wicked: For Good

Dirección: Jon M. Chu

Guion: Winnie Holzman y Dana Fox (basado en un musical de Winnie Holzman y Stephen Schwartz)

Elenco: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Marissa Bode, Ethan Slater, Sharon D. Clarke, Bowen Yang, Bronwyn James, Colman Domingo, Bethany Weaver

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Calificación: Apta para todo público

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Duración: 138 minutos

-------------------------------------------------

3D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 15:50; 18:50; 22:00 (subtitulada). XD y D-Box , 13:20; 16:20 (en español); 19:20; 22:30 (subtitulada). Premier , 15:50; 18:50; 22:00 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 14:20; 15:40; 17:00; 18:20 (en español); 19:40; 21:00 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:10; 14:10; 15:45; 16:45; 18:20; 21:00 (en español); 19:20; 22:00 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:20; 16:00; 18:40; 20:00 (en español); 21:30 (subtitulada). Domingo matinal , 10:50 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 13:00; 15:35; 17:00; 18:10; 20:45 (en español); 21:30 (subtitulada).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:10; 15:50; 18:30; 21:10 (en español). Domingo matinal , 10:50 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:40; 18:20; 21:00 (en español). 4D , 14:00; 17:00; 19:40 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:10; 15:50; 17:10; 18:30; 20:00; 21:10 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 13:10; 15:45; 18:20; 21:00 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:10; 15:50; 17:10; 18:30; 20:00; 21:10 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 15:00; 17:30; 20:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 13:10; 19:00 (en español); 22:00 (subtitulada).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:10; 15:50; 17:20; 18:35; 20:20 (en español). Domingo matinal , 10:50 (en español).

2D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:20; 18:20; 21:00 (en español); 15:20; 17:20; 17:50; 20:30; 21:30 (subtitulada). Premier , 14:20; 18:20 (en español); 15:20; 17:20; 20:30; 21:30 (subtitulada).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 13:00; 15:30; 18:00; 20:30; 21:00 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 17:00; 20:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 19:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:30; 18:45 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 16:00 (en español). XD , 15:00 (en español); 21:00 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 18:40 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 17:50 (en español).