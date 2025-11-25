Opus VR: así es la experiencia de ver una película paraguaya en realidad virtual

“Opus VR” es una película realizada por Michael Kovich Jr. que, si bien nació como una serie, ahora es un largometraje de una hora de duración. Luego de recorrer festivales en varios países, finalmente se puede ver en Asunción en un nuevo espacio llamado Mundo VR.

A diferencia de una película convencional, al llegar a la sala VR uno se encuentra con varias sillas giratorias, cada una en su cuadrante, mientras el público observa la película en un casco de realidad virtual.

Con un control en la mano se activa la reproducción del vídeo en 360 grados, mientras que el sonido llega a través de unos auriculares de casco.

La película protagonizada por Javier Enciso, Rafael Alfaro, Víctor Hugo Florentín y Juan Pablo Vera nos sumerge en el barrio Ricardo Brugada, popularmente conocido como la Chacarita.

La trama nos presenta a Luis Morales (Enciso), quien plantea a sus compañeros robar un banco para poder ayudar a un quinielero cuya comisión le estaba siendo negada. A lo largo de la película vemos a este equipo de justicieros planeando su golpe.

El largometraje de Kovich transporta al espectador por diferentes escenarios de Asunción, incluso invita a volar con un dron sobre el populoso barrio asunceno. Para poder observar a los personajes y sus acciones, el filme invita a girar constantemente en la silla.

A los 30 minutos, la película tiene un intermedio, para ofrecer un descanso a aquellos que experimentan esta tecnología por primera vez o quieran parar un poco antes de volver a sumergirse en esta historia.

“Opus VR” nos ofrece una historia entretenida, con giros interesantes y algunos momentos de tensión. Definitivamente es una propuesta apta para mayores de edad, sumamente innovadora para nuestra escena audiovisual.

Antes se pensaba en la realidad virtual como algo futurista, pero esta película nos demuestra que ya es algo del presente y que también podemos aprovechar esta tecnología para contar historias de ficción.

Los interesados en vivir esta experiencia pueden visitar la página de Instagram @opus_vr o escribir al (0983) 330-113.