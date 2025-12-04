Estrenos en cines: regresa el terror robótico con “Five Nights at Freddy’s 2”

Al comenzar el mes de diciembre, que viene cargado de grandes estrenos, tres nuevas películas refrescan hoy la cartelera de cine en Paraguay.

Por un lado, llega Five Nights at Freddy’s 2, la secuela de la taquillera adaptación al cine de la mundialmente exitosa serie de videojuegos de terror.

Un año después de los eventos que tuvieron lugar en la pizzería abandonada Freddy Fazbear’s, donde las mascotas robóticas del restaurante cobraron vida y se tornaron violentas, los sobrevivientes del incidente siguen tratando de descubrir los secretos detrás de la pesadilla que vivieron.

Vuelven a protagonizar, repitiendo sus roles de la película anterior, Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio y Matthew Lillard, y el elenco suma a Skeet Ulrich (Scream VI), Mckenna Grace (A pesar de tí) y Wayne Knight (Punisher: Zona de guerra), entre otros. La dirección vuelve a ser de Emma Tammi.

Lea más: Horarios de “Five Nights at Freddy’s 2″ en cines de Paraguay

Anime y acción

Otro estreno de la semana es Jujutsu Kaisen: Ejecución, un compilado en forma de largometraje de los primeros episodios de la tercera temporada de la adaptación animada televisiva del exitoso manga del autor japonés Gege Akutami.

Jujutsu Kaisen sigue a un joven que es poseído por el espíritu de un poderoso hechicero y se une a una organización encargada de proteger al mundo de grandes amenazas sobrenaturales.

Lea más: Horarios de “Jujutsu Kaisen: Ejecución” en cines de Paraguay

Finalmente, se estrena el thriller de acción Escape explosivo, en el que un agente de la DEA estadounidense se reúne en Tapéi, Taiwán, con una mercenaria con quien solía tener un romance, y ambos acaban involucrados en una peligrosa trama.

Protagonizan Luke Evans (Midway), Gwei Lun-mei y Sung Kang (Rápidos y Furiosos X) bajo la dirección de George Huang.

Lea más: Horarios de “Escape explosivo” en cines de Paraguay

Música en el cine

En salas de Cinemark se proyectará hoy y el sábado el documental The Doors: When You’re Strange, un largometraje que explora la historia de la legendaria banda de rock estadounidense encabezada por Jim Morrison desde su formación en 1965 hasta la muerte del vocalista.

La película es dirigida por Tom DiCillo y narrada por el actor Johnny Depp.

También en Cinemark se volverá a proyectar el domingo Monsta X: Connect X, una proyección de los conciertos que la “boy band” surcoreana Monsta X dio en Seúl en julio de este año.