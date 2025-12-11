100 metros

Dirección: Kenji Iwaisawa

Guion: Yasuyuki Muto (basado en un manga de Uoto)

Elenco: Tori Matsuzaka, Atsumi Tanezaki, Shota Sometani, Aoi Yuki, Koki Uchiyama, Kenjiro Tsuda, Jun Kasama, Rie Takahashi

Calificación: Apta para todo público

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Duración: 106 minutos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 22:45 (solo viernes, domingo y martes, subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 14:00 (en español); 18:15 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala 4501), 15:15 (en español).

SAN LORENZO

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 15:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:30 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (solo viernes, domingo y martes, subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 21:00 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 17:20 (en español).