Kiki: Entregas a domicilio (reestreno)

Dirección: Hayao Miyazaki

Guion: Hayao Miyazaki (basado en una novela de Eiko Kadono)

Elenco: Minami Takayama, Rei Sakuma, Keiko Toda, Kappei Yamaguchi, Koichi Yamadera, Mieko Nobusawa, Koichi Miura

Calificación: Apta para todo público

Duración: 102 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 18:50 (de jueves a martes, subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:00 (de jueves a martes, en español).