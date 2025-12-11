Kiki: Entregas a domicilio (reestreno)

Dirección: Hayao Miyazaki
Guion: Hayao Miyazaki (basado en una novela de Eiko Kadono)
Elenco: Minami Takayama, Rei Sakuma, Keiko Toda, Kappei Yamaguchi, Koichi Yamadera, Mieko Nobusawa, Koichi Miura
Calificación: Apta para todo público
Duración: 102 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 18:50 (de jueves a martes, subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:00 (de jueves a martes, en español).