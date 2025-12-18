Avatar: Fuego y cenizas

Título original: Avatar: Fire and Ash

Dirección: James Cameron

Guion: James Cameron, Rick Jaffa y Amanda Silver

Elenco: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Jack Champion, Britain Dalton, Cliff Curtis, Kate Winslet, Trinity Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Calificación: Para mayores de 13 años

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Duración: 197 minutos

-------------------------------------------------

3D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:30; 17:45; 18:30; 20:30; 22:30 (en español); 13:45; 14:00; 16:30; 18:00; 18:15; 21:45; 22:00; 22:15 (subtitulada). XD , 13:30; 17:30; 21:30 (subtitulada). D-Box , 14:30; 18:30; 22:30 (en español); 13:30; 17:30; 21:30 (subtitulada). Premier , 17:45 (en español); 13:45; 14:00; 18:00; 21:45; 22:00 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 14:00; 16:45; 21:30 (en español); 13:00; 17:45; 20:30 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 13:30; 14:30; 17:10; 18:10; 21:45 (en español); 20:45 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 12:50; 16:20; 20:00 (en español); 22:00 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 13:20; 14:20; 17:00; 20:40; 21:40 (en español); 18:00 (subtitulada).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:00; 16:30; 18:00; 20:00; 21:30 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 14:000; 16:45; 17:45; 20:30 (en español); 21:30 (subtitulada). 4D , 13:20; 16:55 (en español); 20:30 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:00; 14:20; 16:30; 17:50; 20:00; 21:20 (en español). Domingo matinal , 10:50 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 14:35; 18:10; 21:45 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:00; 14:20; 16:30; 17:50; 20:00; 21:20 (en español). Domingo matinal , 10:50 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:30 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:45; 19:30; 20:30 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 18:00; 20:30 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 16:00 (en español). XD , 13:10; 17:00 (en español); 21:00 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 13:20; 15:00; 17:00; 18:30; 20:40 (en español); 22:00 (subtitulada).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:00; 16:30; 17:50; 20:00; 21:20 (en español). Domingo matinal , 10:50 (en español).

2D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:15; 21:15 (en español); 13:00; 17:00; 17:15; 21:00 (subtitulada). Premier , 13:00; 17:00; 21:00 (subtitulada).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 13:00; 16:30; 20:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:15; 18:00; 19:45 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 15:30 (subtitulada).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:30 (en español); 21:00 (subtitulada).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 13:50; 14:20; 17:40; 18:15; 20:00; 22:00 (en español); 21:30 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 17:00; 20:30 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 13:30; 19:00 (en español).