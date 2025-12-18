Fuego y cenizas: la tercera “Avatar” llega a cines de Paraguay

Una sola película se estrena este jueves en cines de Paraguay, pero se trata de uno de los lanzamientos cinematográficos más esperados del año a nivel mundial: Avatar: Fuego y cenizas, la tercera entrega de la taquillera serie de películas de ciencia ficción del director James Cameron.

Se trata de una continuación directa de los eventos de la película anterior, Avatar: El camino del agua (2022).

Poco después de haber ganado una batalla contra el coronel Quaritch y las fuerzas invasoras terrícolas, un enfrentamiento que costó la vida de su hijo, Jake Sully y su familia tratan de continuar con su vida entre los clanes Na’vi del mar. Sin embargo, Quaritch logra una alianza con una belicosa tribu Na’vi y el conflicto por Pandora escala a niveles más devastadores que nunca.

Cartelera: Horarios de “Avatar: Fuego y cenizas” en cines de Paraguay

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El elenco de la película vuelve a estar encabezado por Sam Worthington como Jake, Zoe Saldaña como Neytiri y Stephen Lang como Quaritch, e incluye de nuevo a Sigourney Weaver, Jack Champion, Britain Dalton, Cliff Curtis, Kate Winslet, Joel David Moore, Edie Falco y Giovani Ribisi, entre otros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La principal adición nueva al elenco es Oona Chaplin (Game of Thrones, Taboo), quien interpreta a Varang, la líder de una tribu Na’vi obsesionada con el fuego que se alía con Quaritch y los terrícolas.

El futuro de “Avatar”

James Cameron – cuya filmografía incluye clásicos de éxito mundial como Terminator (1984), Aliens (1986), Terminator 2 (1992) o Titanic (1997) - planeó un total de cinco películas de Avatar, de las cuales El camino del agua y Fuego y cenizas fueron filmadas en simultáneo entre 2017 y 2020.

Las dos entregas finales están en producción y, por el momento, tienen estrenos programados para 2029 y 2031.

Reinado en la taquilla

La primera entrega de Avatar, estrenada en 2009, sigue siendo la película más taquillera de la historia del cine, con más de 2.900 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

El camino del agua está en el tercer lugar del ránking histórico de taquilla, con más de 2.300 millones de dólares, superado por Avengers: Endgame (2019) y por encima de Titanic, también de James Cameron.