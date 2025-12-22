Tráiler de “La Odisea”: Christopher Nolan y Matt Damon reinventan el mito épico

El esperado regreso de Christopher Nolan a la gran pantalla ya tiene forma. Este lunes, Universal Pictures publicó el primer tráiler oficial de “La Odisea” (The Odyssey), la ambiciosa producción que adapta el poema épico de Homero bajo la visión única del director de Oppenheimer e Inception.

Con una escala monumental y filmada íntegramente con tecnología IMAX 70mm, el avance nos sumerge en el peligroso viaje de Odiseo, interpretado por Matt Damon, quien tras diez años de guerra en Troya debe enfrentar a dioses, monstruos y su propio destino para regresar a su hogar en Ítaca.

Lea más: Fallece el actor James Ransone, de “The Wire” e “It”, a los 46 años

Un reparto de leyenda

Más allá de la dirección de Nolan, uno de los puntos que más conversación ha generado en redes sociales es su elenco estelar. El tráiler ofrece los primeros vistazos de:

Matt Damon como el astuto rey Odiseo.

Anne Hathaway como Penélope, quien aguarda fielmente en medio de la traición.

Tom Holland en el papel de Telémaco, el hijo que busca a su padre.

Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron completan un ensamble que ya se perfila como uno de los más poderosos de la década.

“Nadie se interpondrá entre mis hombres y su hogar”

El tráiler, marcado por la imponente banda sonora de Ludwig Göransson y la fotografía de Hoyte van Hoytema, destaca por su realismo físico. Nolan, fiel a su estilo, optó por efectos prácticos y locaciones reales para retratar la inmensidad del océano y las pruebas mitológicas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Después de años de guerra, nadie se interpondrá entre mis hombres y su hogar... ni siquiera yo”, sentencia la voz en off de un Damon barbudo y curtido por la batalla, estableciendo el tono épico y humano de la cinta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Cuándo se estrena “La Odisea” en cines?

La película tiene fijada su fecha de estreno mundial para el 17 de julio de 2026 (16 de julio en varios países de Latinoamérica). Con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, se espera que sea la producción más grande en la carrera de Nolan hasta la fecha.