Paraguay Film Summit puso al país en el foco de productores

El Paraguay Film Summit se realizó del 10 al 12 de diciembre, con la participación de unos 20 invitados extranjeros. Entre ellos se encontraban representantes de diversas plataformas de streaming, productoras y distribuidoras.

Durante estos tres días, los participantes visitaron un estudio, se reunieron con representantes de rentals y vieron los equipos disponibles en el país. También mantuvieron reuniones con autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).

Durante un cóctel celebrado en un hotel asunceno, el viceministro de Rediex (Red de Inversiones y Exportaciones), Javier Viveros, explicó los cuatro pilares que destacan a Paraguay: Estabilidad macroeconómica, Producción verde, Hub regional y Nuestra gente.

Marco Riquelme, viceministro de Industria, explicó cómo funciona el régimen de maquila y cómo podría aplicarse a la industria audiovisual.

La ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, destacó la importancia de este encuentro “para seguir creciendo en esta industria que tanto mueve a nivel internacional, esa economía cultural y creativa que es inmensa”.

“Paraguay es un país con oportunidades, con personas realmente de un talento inmenso, muy comprometidas con este sector pujante”, agregó, destacando los avances que se han tenido a través del trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado.

Ortiz también anunció que en 2026, Paraguay será por primera vez la sede del Mercado de Industrias Creativas del Mercosur (Micsur). Señaló además que el encuentro será en Asunción, en el mes de noviembre.

“Toda Asunción va a ser tomada por el arte, la cultura y las industrias culturales. También quiero decir que vamos a ampliar un poquito más del Mercosur y vamos a invitar también a los 22 países de Iberoamérica”, acotó.

Christian Gayoso, director ejecutivo del INAP, expuso durante el encuentro los incentivos de cash rebate recientemente implementados para atraer a las producciones extranjeras, con devoluciones de hasta un 20% de la inversión realizada.

Alejandro Houston, de la Cámara Paraguaya de Empresas Productoras de Cine y Televisión (Campro), dio la bienvenida a los invitados y expuso los avances que ha tenido la industria audiovisual, así como un vídeo con diversas producciones locales.

Algunos de los invitados extranjeros que conversaron con ABC, pero prefirieron resguardar sus identidades, se mostraron muy interesados con los incentivos y precios que se manejan para producir en Paraguay.

Uno de ellos comentó que tuvo una experiencia reciente de rodaje muy positiva y ya se encuentra con otros dos proyectos vinculados a nuestro país.

El Paraguay Film Summit también albergó a dos paneles abiertos al público, que se realizaron en el complejo Cinemark.

El primer panel fue “Filmar en Latam: Estrategias, incentivos e impacto de la industria en la región”, en el cual se expusieron la accesibilidad a fondos e incentivos con que cuentan los distintos países de la región, así como las dificultades y desafíos para producir cine en Latinoamérica.

El segundo panel fue “Inside the stream: Tendencias globales y puertas de entrada a las grandes plataformas”.

En este panel señalaron que cada vez se apuesta más a las miniseries, a capítulos de poca duración, así como a achicar el primer acto de las películas.

También señalaron que hay gran interés por contenidos basados en hechos reales, comedias enfocadas en mujeres, thrillers, comedias dramáticas, biopics e historias de crímenes reales.

El evento fue organizado conjuntamente por la Federación de Industrias Creativas del Paraguay (FIC), con el apoyo de Rediex y del INAP, entre otras instituciones.