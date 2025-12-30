Stranger Things 5, capítulo final: cuándo y a qué hora se estrena en Paraguay

Tras casi una década de teorías, expediciones al Upside Down y una evolución generacional que marcó la cultura pop, Stranger Things se despide este mes de diciembre. Los hermanos Duffer prometieron un cierre épico y digno de la gran pantalla, y todo apunta a que el capítulo 8 del Volumen 3 será la producción más ambiciosa de Netflix hasta la fecha.

Cuándo se estrena el capítulo final de <i>Stranger Things 5</i>

El episodio final de la quinta temporada de Stranger Things se estrenará globalmente mañana miércoles 31 de diciembre de 2025.

Netflix decidió despedir el año con un evento especial, rebautizando la Nochevieja como la “Noche de Hawkins”. La elección de esta fecha busca aprovechar el tráfico masivo propio de las festividades y situar el desenlace de la serie como uno de los principales temas de conversación mientras el mundo recibe el 2026.

Horarios de estreno por país: guía completa

El lanzamiento del capítulo final se realizará de forma simultánea a nivel mundial, siguiendo el huso horario de California (PST). Estos son los horarios de estreno para el 31 de diciembre:

Estados Unidos: 5:00 PM (PST) / 8:00 PM (EST)

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 PM

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 8:00 PM

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 PM

Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile: 10:00 PM

España: 2:00 AM (madrugada del 1 de enero de 2026, horario peninsular)

De este modo, el clímax de la batalla contra el Upside Down podrá vivirse de forma coordinada en todo el mundo.

Un final “de película” para la saga de Hawkins

El capítulo 8, que cierra el Volumen 3, se aleja del formato convencional de un episodio televisivo. Fue descrito como una experiencia cinematográfica total, con una duración que supera las dos horas.

Los hermanos Duffer optaron por un metraje que podría competir en salas de cine, y Netflix acompañó esa ambición con un movimiento inédito para la franquicia: el episodio final tendrá un estreno limitado en cines selectos de las principales capitales del mundo.

Este pase especial en pantalla grande se producirá de forma simultánea a su llegada al catálogo de streaming, permitiendo que los fans vivan el desenlace con la potencia visual y sonora de una sala de cine o desde casa, según prefieran.

Qué sigue para el Upside Down después del final

Aunque la historia de Eleven, Mike, Dustin y el resto del grupo llega a su final, el universo de Stranger Things entra en una nueva etapa. Los hermanos Duffer ya trabajan en la expansión de esta mitología a través de su productora Upside Down Pictures.

Entre los proyectos destacados figura “Stranger Things: Tales From ’85”. Presentada como la nueva serie animada de Netflix y descrita como una serie antológica, explorará historias secundarias ocurridas en Hawkins durante el apogeo de los eventos sobrenaturales.

Además, se prepara una obra de teatro y una serie animada que ya se encuentra en preproducción, ampliando aún más las posibilidades narrativas de este universo.

La Hawkins de 1983 puede que cierre sus puertas con el final de la serie principal, pero el legado de los Duffer apunta a que el Upside Down seguirá presente en las pantallas durante mucho tiempo.