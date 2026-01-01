Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados

Título original: The SpongeBob Movie: Search for SquarePants

Dirección: Derek Drymon

Guion: Pam Brady y Matt Lieberman

Elenco: Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence, Mr. Lawrence, Regina Hall, Mark Hamill, George Lopez

Calificación: Apta para todo público

Duración: 88 minutos

3D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 15:10; 20:00 (en español).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:00; 17:00 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 12:30; 14:25; 18:30 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 12:30; 14:25; 16:20; 20:15 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:20; 15:15; 17:10; 19:00; 20:55 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:00; 17:00 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 14:50; 18:45; 20:40 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 12:30 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 14:50; 18:45; 20:40 (en español). Domingo matinal , 11:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:50; 18:50 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 16:45 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 15:30; 17:30; 19:25 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 12:50; 16:50; 20:50 (en español). Domingo matinal , 10:55 (en español).

2D

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 13:00; 17:30 (en español).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:30; 15:10; 17:45; 20:35 (en español).

*Cines del Mall (Mall Excelsior, Chile y Manduvirã), 13:00; 16:40; 20:20 (en español).

SAN LORENZO

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 17:15; 21:15 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 16:15; 18:15; 20:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 16:30; 18:30; 20:30 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 14:20; 19:20 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 13:30; 15:10; 16:50 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 17:00; 19:00 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 16:40 (en español).