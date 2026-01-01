La empleada

Título original: The Housemaid

Dirección: Paul Feig

Guion: Rebecca Sonnenshine (basado en una novela de Freida McFadden)

Elenco: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Elizabeth Perkins, Indiana Elle, Megan Ferguson, Ellen Tamaki

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 131 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 22:40 (en español); 13:10; 16:00; 19:00; 22:10 (subtitulada). Premier , 13:10; 16:00; 19:00; 22:10 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 21:00 (en español); 13:15; 15:50; 18:25 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:15; 15:50; 18:25 (en español); 21:00 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 21:15 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:30 (en español); 21:45 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 22:05 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:15 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 22:20 (en español).