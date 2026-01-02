Cine paraguayo en 2025: un año de destaque y proyección internacional

El documental “Bajo las banderas, el sol” fue sin dudas la película paraguaya más destacada de 2025. El largometraje, dirigido por Juanjo Pereira, tuvo su estreno en el mes de febrero en la sección Panorama del Festival de Cine de Berlín (Berlinale), en Alemania; donde conquistó el premio Fipresci, otorgado por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica.

A partir de allí, el filme realizó un galardonado periplo por festivales obteniendo el Gran Premio de la Competencia Internacional del Buenos Aires Festival de Cine Independiente (Bafici), el Premio Valores Humanos en el Festival de Tesalónica (Grecia), el Premio al Mejor Documental del Festival de Cine de Lima (Perú), el Premio Revelación en el DocLisboa (Portugal), Mejor Largometraje de la competencia iberoamericana del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (Chile), entre otros.

La película también formó parte de la selección de importantes festivales como el de San Sebastián, en España; y el IDFA, en Países Bajos.

La película, que recoge material de archivo sobre la dictadura de Stroessner, también se estrenó en los cines locales con un buen desempeño de taquilla.

El cineasta Hugo Gamarra Etcheverry también tuvo un destacado 2025 gracias al documental “Kuarahy Ára- El tiempo del sol”, con el que obtuvo reconocimientos en festivales de varios países como Portugal, Alemania, India, Brasil y Argentina.

También se convirtió en el ganador del primer Premio Nacional de Guion, con su proyecto “Jimmy en la Tierra sin Mal”.

El documental argentino-paraguayo “El príncipe de Nanawa”, dirigido por Clarisa Navas, también obtuvo el Premio del Jurado en el festival Visions du Réel, de Suiza; y logró reconocimientos en varios festivales como el Oberá en Cortos y el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Asunción (Asuficc).

Marcelo Torcida estrenó en los cines “Sé valiente”, una historia inspirada en Guerra contra la Triple Alianza, que también conquistó un premio en el British Film Festival.

“De astronautas y fantasmas”, la nueva película de Luis R. Vera, obtuvo una mención especial del jurado en el Festival del Cinema Íberoamericano de Trieste, Italia; mientras que Anna Recalde Miranda conquistó el Colibrí de Oro en Marsella con el documental “De la guerra fría a la guerra verde”.

Paz Encina presentó en el Festival de San Sebastián, España; su nuevo cortometraje “La felicidad”; mientras que “Gallina”, de Ana Arza, también tuvo un amplio recorrido de festivales, posicionándose como el Mejor Cortometraje Paraguayo en el Asuficc.

En el 2025, la industria audiovisual logró una importante inyección de fondos a partir de la ampliación presupuestaria lograda por el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP). Esto permitió realizar concursos de fondos por más de G. 3.200 millones, además de implementar incentivos como el cash rebate.

En este marco también se realizó la primera edición del Paraguay Film Summit, buscando presentar las capacidades de producción de nuestro país a directores y productores internacionales.

Destacados profesionales del audiovisual también nos dejaron en el 2025. Entre ellos podemos citar a los reconocidos actores Ana Ivanova, José Luis Ardissone y Jesús Pérez, así como Marcial Ruiz Díaz, uno de los pioneros de la animación en Paraguay quién falleció el pasado 30 de diciembre.