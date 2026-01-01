Cine: música, suspenso y Bob Esponja en los primeros estrenos del año en Paraguay

Tres películas abren hoy el año en cines de Paraguay, con propuestas que van desde aventuras infantiles hasta suspenso psicológico y romance musical.

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados es el nuevo largometraje animado basado en el icónico personaje de televisión de Nickelodeon, que sigue vigente luego de casi 30 años desde su debut.

En esta nueva aventura, Bob Esponja decide intentar probar su valentía uniéndose a la tripulación del barco fantasmal El Holandés Volador para emprender un viaje por el Inframundo.

En busca de los pantalones cuadrados es la cuarta película de Bob Esponja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Horarios de “Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados” en cines de Paraguay

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Suspenso y música

Otro estreno de la semana es el thriller de suspenso La empleada, basado en la novela The Housemaid de Freida McFadden.

La historia sigue a una joven mujer que consigue trabajo como empleada doméstica de una familia adinerada, pero descubre que sus nuevos empleadores ocultan secretos oscuros.

La película es protagonizada por Sydney Sweeney (Edén) y Amanda Seyfried (Mank), y dirigida por Paul Feig (Otro pequeño favor, Last Christmas).

Lea más: Horarios de “La empleada” en cines de Paraguay

Finalmente, se estrena hoy en cines de Paraguay el drama romántico musical Song Sung Blue, basado en la historia real de una pareja que encuentra inesperadamente fama y éxito al formar una banda tributo al cantante Neil Diamond.

Protagonizan Hugh Jackman (Deadpool y Wolverine) y Kate Hudson (Glass Onion) bajo la dirección de Craig Brewer (Un príncipe en Nueva York 2).

Lea más: Horarios de “Song Sung Blue” en cines de Paraguay