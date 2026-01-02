¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Además del muy esperado estreno del capítulo final de Stranger Things, que debutó en Netflix el pasado miércoles, esta semana trajo una interesante variedad de propuestas en series y películas, con historias que llegan desde Argentina, el Reino Unido, México o India.

Series

El tiempo de las moscas (Netflix)

Una miniserie argentina en la que dos mujeres que estuvieron juntas en prisión acaban envueltas en una nueva trama criminal luego de recuperar su libertad, y deben trabajar en equipo para salir airosas. Protagonizada por Carla Petersen y Nancy Dupláa.

En fuga (Netflix)

Una miniserie británica de suspenso en la que un padre de familia se sumerge en un vórtice de peligro mientras intenta rescatar a su hija, quien se encuentra desaparecida tras haber huido de su casa. Con James Nesbitt. Ruth Jones y Minnie Driver.

Los Colorado (HBO Max)

Una nueva adaptación animada de la clásica serie mexicana El Chapulín Colorado, de Chespirito. En esta nueva versión, el heroico Chapulín y toda su familia enfrentan todo tipo de aventuras y villanos en viajes en el tiempo y travesías espaciales.

Amor de oficina (Netflix)

Una serie mexicana de comedia en la que un hombre y una mujer compiten aguerridamente por el puesto de CEO de la compañía de ropa interior en la que trabajan. Protagonizan Ana González Bello y Diego Klein.

Películas

Refugio mortal (Amazon Prime Video)

Un thriller de acción en el que dos agentes antidrogas estadounidenses persiguen a sus propios hijos, quienes planean robar dinero de un peligroso cartel de narcotraficantes. Con Dave Bautista, Jack Champion, Sophia Lillis y Kate del Castillo, dirigida por Michael Dowse.

100 metros (Netflix)

Película animada japonesa basada en el manga del mismo nombre del autor Uoto. La historia se centra en la rivalidad entre dos jóvenes corredores, desde sus años en el colegio hasta su encuentro en competencias profesionales de atletismo.

Sigue mi voz (Amazon Prime Video)

Un drama romántico español en el que una joven queda confinada a su cama por un problema de salud, con poco qué hacer aparte de escuchar su programa de radio favorito, mientras se da cuenta de que está desarrollando sentimientos por el presentador. Protagonizada por Berta Castañé y Jae Woo, dirigida por Inés Pintor Sierra y Pablo Santidrián.

Mis derechos (Netflix)

Un drama indio basado en hechos legales, en el que una mujer lleva a juicio a su exesposo en un caso que inspira un debate sobre los derechos de las mujeres en la India. Con Yami Gautam y Emraan Hashmi, dirigida por Suparn Verma.