Globos de Oro 2026: ¿a qué hora y dónde ver la ceremonia?

La temporada de premios en Hollywood ya arrancó con todo y este domingo todas las miradas estarán puestas en la edición número 83 de los Globos de Oro. Como cada año, la ceremonia se convierte en la parada obligatoria para ver a las estrellas más grandes del cine y la TV, y por supuesto, para ir palpitando lo que podría pasar en los Oscar.

Organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, la gala promete ser un termómetro real de lo mejor de la pantalla grande y chica.

¿A qué hora ver en Paraguay?

Para nosotros en Paraguay, la ceremonia principal arranca puntualmente a las 22:00. Sin embargo, para los que no se quieren perder ni un solo detalle del look de sus actores favoritos, una hora antes (a las 21:00) ya se podrá disfrutar de la alfombra roja. Será el momento clave donde todas las celebridades desfilarán y posarán para las cámaras, regalándonos los momentos más virales y el glamour previo a la entrega.

Los que parten como favoritos

En esta edición, la película “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, llega como favorita tras sumar nueve nominaciones, liderando las categorías de comedia o musical. En el rubro de drama, la pulseada está fuerte entre “Valor sentimental” (8 menciones) y “Pecadores” (7 menciones).

En cuanto a la televisión, la serie “The White Lotus” sigue siendo la mimada de la crítica con seis candidaturas, seguida muy de cerca por el drama “Adolescencia”.

Datos clave que tenés que saber:

¿Cuándo es? El domingo 11 de enero de 2026.

¿Dónde? En el mítico hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

¿Quién conduce? La comediante Nikki Glaser será la encargada de ponerle humor y picante a la noche.

Premios de honor: Este año se rinde homenaje a dos grandes. Helen Mirren recibirá el premio Cecil B. DeMille, mientras que Sarah Jessica Parker (nuestra eterna Carrie Bradshaw) será distinguida con el premio Carol Burnett por su carrera en TV.

¿Dónde ver la gala en Paraguay?

Como ya es costumbre para nuestra región, la transmisión en vivo se podrá disfrutar a través de la señal de cable TNT y vía streaming por la plataforma HBO Max (Max).