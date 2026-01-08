Dirección: Johannes Roberts

Guion: Johannes Roberts y Ernest Riera

Elenco: Johnny Sequoyah, Jessica Alexander, Troy Kotsur, Victoria Wyant, Gia Hunter, Benjamin Cheng, Charlie Mann, Tienne Simon

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 89 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 19:20 (en español); 16:40; 21:40 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 17:15 (en español); 13:15; 15:15; 19:15 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:40; 16:40; 20:40; 22:30 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 12:30; 18:30; 22:15 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 14:45; 20:50 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:15; 15:15; 17:15; 19:15 (en español); 21:15 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 20:40 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 12:30; 16:15; 22:00 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 20:40 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:00 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:40 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 16:40 (en español); 21:45 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 22:00 (subtitulada).

*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 21:40 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 20:45 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 15:00; 20:50 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 22:20 (en español).