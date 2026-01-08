Cine y TV
Volver a los 17

El espíritu de una mujer en coma que busca cómo volver a la vida decide ayudar a un hombre a volver en el tiempo para corregir uno de los mayores errores de su vida: no haber confesado nunca sus sentimientos a la chica de quien estaba enamorado en el colegio.

Dirección: Gonzalo Badilla

Guion: Sebastián Badilla

Elenco: Sebastián Badilla, Manuela Viale, Caro Domenech, Michelle Masson, José Browne-Bezanilla, Bruno Rondini

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 95 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 21:50 (en español).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 21:15 (en español).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:30; 16:15 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:05 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:05 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:05 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 17:10 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 17:40 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 17:10 (en español).