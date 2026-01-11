Gael García Bernal inicia el 2026 diciendo adiós a Béla Tarr

El martes 6 de enero el universo del séptimo arte a nivel internacional se vistió de luto por la noticia del inesperado fallecimiento de una leyenda viviente, el realizador húngaro Béla Tarr. El actor mexicano Gael García Bernal, uno de los referentes del cine latinoamericano actual, compartió un mensaje para darle el último adiós.

El actor nacido en Guadalajara, Jalisco, no pudo ocultar su tristeza por la partida del maestro centroeuropeo en estos primeros días de 2026. Ante sus más de 800 mil seguidores en Instagram, el protagonista de películas como “Amores perros” y “Rudo y cursi” compartió una fotografía del fallecido director de cine y unas emotivas palabras en homenaje a su memoria:

“Se lanzó al cosmos nuestro querido compañero Bela. Seguramente anda por ahí, cuestionándolo y contemplando su enormidad. Se ausenta, junto con él y su cigarro, una de las miradas más inquisitivas y febriles que he conocido a través de su cine y su persona. Parece que quedan menos puntos de vista con honestidad y que apelan a la mejor versión de nuestros argumentos. Te voy a extrañar mucho, Bela. Buen viaje por allá con los dioses del cine”, escribió Gael, destacando la honestidad brutal y la capacidad de cuestionar la realidad de Béla Tarr.

Béla Tarr nació en Pécs, Hungría, en 1955. El maestro del cine húngaro, fallecido tras una larga enfermedad, es conocido entre otros filmes por Satantango (Tango Satánico, 1994), una película de siete horas y media de duración que está considerada como su obra maestra.

La obra es una adaptación de la novela del mismo nombre del Premio Nobel de Literatura László Krasznahorkai, con el que colaboró en varias ocasiones.

Su fallecimiento fue anunciado el martes por la agencia de prensa MTI.