“Narciso”, la nueva película de Marcelo Martinessi, se estrenará en la Berlinale

Los organizadores del Festival Internacional de Cine de Berlin - que tendrá lugar en la capital de Alemania entre el 12 y el 22 de febrero -anunciaron hoy las películas que formarán parte de su sección “Panorama”, dedicado a filmes que tratan de temas sociales o políticos contemporáneos.

Dentro de esa sección del festival tendrá su estreno mundial Narciso, el nuevo largometraje del cineasta paraguayo Marcelo Martinessi, quien ya llevó a la Berlinale su anterior película Las herederas (2018).

Narciso es un drama de época que trascurre en el año y sigue a un joven que regresa a Paraguay desde Buenos Aires con ansias de convertirse en una estrella de rock, pero el éxito artístico que alcanza lo pone en la mira del régimen dictatorial que gobierna el país.

La trama está inspirada en la vida de Bernardo Aranda, un locutor paraguayo que fue asesinado en misteriosas circunstancias en 1959.

La película es protagonizada por Diro Romero e incluye en su elenco también a Manuel Cuenca, Arturo Fleitas, Aníbal Ortiz, Natalia Cálcena, Margarita Irún, Belén Vierci, Alberto Sánchez, a la actriz española Mona Martínez y al argentino Nahuel Pérez Biscayart.

Narciso fue filmada durante seis semanas en Asunción, entre marzo y abril de 2024. El largometraje aún no tiene fecha de estreno confirmada en cines de Paraguay.

En 2018, Marcelo Martinessi estrenó en la Berlinale Las herederas, que conquistó dos Osos de Plata, incluído el de mejor actriz para Ana Brun.

“Panorama” en la Berlinale

Narciso compartirá la sección “Panorama” de la Berlinale con otras producciones latinoamericanas como las brasileñas Isabel, de Gabe Klinger; y Se eu fosse vivo... vivia, de André Novais Oliveira; o las mexicanas El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso; y Jaripeo, de Efraín Mojica y Rebecca Zweig.

Otras producciones destacadas que formarán parte de la sección son The Day She Returns, la nueva película del aclamado cineasta surcoreano Hong Sangsoo; o la estadounidense-británica The Moment, de Aidan Zamiri, protagonizada por la cantante Charli XCX y Alexander Skarsgard.