Crepúsculo (reestreno)

Título original: Twilight

Dirección: Catherine Hardwicke

Guion: Melissa Rosenberg (basado en una novela de Stephanie Meyer)

Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Cam Gigandet, Billy Burke, Peter Facinelli, Elizabeth Reaser, Ashley Greene, Kellan Lutz, Jackson Rathbone, Nikki Reed

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 122 minutos

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 21:50 (viernes, domingo y martes, en español); 19:00; 21:50 (jueves, sábado, lunes y miércoles, subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 20:30 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 19:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 19:00 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 18:45 (en español).