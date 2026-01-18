Realizarán función especial de la película “Kuarahy Ára- El tiempo del sol”

La película paraguaya “Kuarahy Ára- El tiempo del sol” viene recorriendo festivales en distintos países y cosechando reconocimientos.

Entre ellos se encuentran el Premio a Mejor Película y Mejor Director de la sección Órbita Internacional del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, el Premio del Público en el FAM- Florianópolis, el premio al Mejor Documental en el MosFestFilm de Rusia, entre otros.

En este documental, el director sigue los pasos del cineasta francés Dominique Dubosc, quien en 1968 realizó en nuestro país el cortometraje documental “Cuarahy ohecha” (Lo que ve el sol), retratando la vida de una familia campesina.

Gamarra sale a la búsqueda de los protagonistas de este documental, así como del realizador francés.

Las entradas son limitadas y los que no son miembros del cine-club podrán acceder adquiriendo una membresía promocional que incluye la programación online de febrero. Para informes y reservas está habilitado el (0985) 314-760.