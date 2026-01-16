Objetos y fotografías de Josefina Plá ingresarán a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes

El Centro Cultural de España “Juan de Salazar” anunció hoy la incorporación de parte del legado de Josefina Plá a la Caja de Letras del Instituto Cervantes, situada en su sede de Madrid, España. El acto se llevará a cabo este miércoles 21 de enero, buscando reconocer la importancia que ha tenido esta escritora, ceramista, grabadora y crítica de arte.

“El ingreso de su legado en la Caja de las Letras subraya la dimensión simbólica de una creadora que encarna de manera ejemplar los vínculos históricos y culturales entre España y Paraguay”, señalaron desde el CCEJS.

Indicaron además que esta actividad realizada con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se inscribe en una política de puesta en valor intelectual compartido, siguiendo hitos recientes como la incorporación del legado de Augusto Roa Bastos, el primer escritor paraguayo en formar parte de este emblemático espacio.

A la Caja de las Letras se sumarán diversos objetos de la artista, fotografías inéditas y documentos procedentes del propio archivo del CCEJS, con descripciones narrativas de la propia Josefina sobre el centro cultural y su labor.

También se incorporará un ejemplar de la revista Alcor con sus artículos periodísticos, que fue donado por la Biblioteca Nacional del Paraguay; arcilla utilizada en sus obras, así como el manuscrito de una obra teatral inédita perteneciente a la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional.

“Un legado que da cuenta de su trayectoria intelectual y artística, y de su aporte a la literatura, el pensamiento crítico y la cultura iberoamericana”, remarcaron desde el CCEJS.

Josefina Plá nació en la Isla de Lobos (España) y se radicó en Paraguay desde 1937 hasta su fallecimiento en el año 1999. Fue escritora, poeta, dramaturga, ensayista, académica, traductora, crítica cultural, investigadora, artista visual y periodista, ente otras múltiples facetas.

A lo largo de su vasta obra abordó temas como la condición humana, la memoria histórica, las desigualdades y la experiencia femenina. También jugó un papel clave en la construcción de instituciones culturales y en la reflexión crítica sobre la cultura paraguaya.

Plá también fue la primera mujer en dirigir un periódico en Paraguay y una de las principales impulsoras de la renovación en el campo cultural en el país.

En el año 1989, Josefina Plá donó su acervo al Estado español, a través del CCEJS. Esta colección está integrada por más de 400 piezas y, según anunció el centro cultural, en el marco de su 50° aniversario, este legado conocido como la colección “Josefina y Julián” contará con una propuesta museográfica renovada y ampliada.

La Caja de las Letras de Instituto Cervantes alberga objetos de importantes figuras de la cultura iberoamericana como Gabriel García Márquez, Nicanor Parra, Miguel Hernández, Atahualpa Yupanqui, Manuel de Falla, Mario Benedetti, José Saramago, entre otros.