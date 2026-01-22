Marty Supremo

Título original: Marty Supreme
Dirección: Josh Safdie
Guion: Josh Safdie y Ronald Bronstein
Elenco: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler the Creator, Abel Ferrara, Fran Drescher
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 149 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:10; 17:50; 18:30; 21:30; 22:30 (subtitulada). Premier, 14:10; 17:50; 21:30 (subtitulada).
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:50; 18:40; 21:30 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 12:45; 15:30; 18:20 (en español); 21:10 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 13:15; 16:10; 19:00; 21:45 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:00; 15:50; 18:40 (en español); 21:30 (subtitulada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 14:40; 21:30 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 20:45 (en español).
*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 20:45 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (subtitulada).
*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 18:00; 21:10 (subtitulada).