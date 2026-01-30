Terror ovetense: “Sin salida”, un corto que promete tensión y acción

El estreno oficial se realizará a las 20:00 de este sábado 31, en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de Coronel Oviedo, con acceso libre y gratuito, e invita a toda la ciudadanía a ser parte de esta propuesta artística local.

El cortometraje fue seleccionado por el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) para su desarrollo, lo que permitió acceder a apoyo económico destinado a la grabación y difusión de obras cinematográficas nacionales, destacándose entre los proyectos culturales impulsados recientemente en el país.

“Sin Salida” se inscribe dentro de los géneros de terror y drama, con una fuerte carga de tensión, acción y elementos psicológicos, y tiene una duración aproximada de 17 minutos, prometiendo mantener cautivo al público durante toda la proyección.

El argumento gira en torno a un grupo de amigos que se reúne en una casa quinta alejada de la ciudad para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Sin embargo, durante la fiesta comienzan a consumir sustancias ilegales, lo que desencadena alucinaciones perturbadoras y una cadena de sucesos fatales que terminan con la muerte de todos los integrantes del grupo.

El rodaje se llevó a cabo en el mes de octubre del año pasado, en el hospedaje Yerutí, ubicado en la ciudad de Coronel Oviedo, espacio que fue clave para el desarrollo de la historia.

Actualmente, el proyecto es considerado uno de los materiales audiovisuales más importantes producidos en los últimos tiempos en Coronel Oviedo, reflejando el crecimiento y la creatividad del sector cultural local. Se espera una importante concurrencia de amantes del cine local y nacional para acompañar este estreno.