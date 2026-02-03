Ciclos de cine en Asunción proponen “La historia de Jim” y la lucha de Billie Holiday

La Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos) albergará desde hoy a una nueva edición del Ciclo de cine francés con psicoanálisis, que es organizada conjuntamente con la Asociación Psicoanalítica Paraguaya Arandu. Este año la temática del ciclo será “El amor en nuestra época”.

Esta tarde, a partir de las 19:00, se proyectará La historia de Jim (2024), una película dirigida por los hermanos Arnaud y Jean-Marie Larrieu, que sumerge al espectador en un viaje a lo largo de más de dos décadas de la vida de Jim.

La trama presenta a Aymeric, quien se encuentra con su excompañera de trabajo Florence, una noche en Saint-Claude, en el Alto Jura. Está embarazada de seis meses y soltera.

Cuando da a luz a Jim, Aymeric está presente. Pasan años felices juntos hasta que aparece Christophe, el padre biológico de Jim. Podría ser el comienzo de un melodrama, pero también es el comienzo de una odisea hacia la paternidad y los afectos elegidos.

El filme cuenta con las actuaciones de Karim Leklou, Laetitia Dosch, Bertrand Belin, entre otros. Las entradas cuestan G. 20.000 y se podrán adquirir antes del inicio de la función, que estará acompañada por una reseña clínica por parte de los integrantes de la APPA.

Billie Holiday en “Cine & Jazz”

En tanto mañana, miércoles 4, en El Otro Teatro (Tacuary 1046), sigue el ciclo El Ojo Blindado con su programación “Cine & Jazz”. Esta vez se proyectará “The United States vs. Billie Holiday” (2021), de Lee Daniels, que recoge fragmentos de la incidentada vida de la cantante estadounidense.

El largometraje, protagonizado por Andra Day, se centra en la persecusión que por muchos años hizo con ella la oficina federal antinarcótica y cómo el Gobierno insistía en prohibirle que cante “Strange Fruit”, una canción que describe y denuncia los linchamientos de personas negras en el sur de Estados Unidos.

La proyección comenzará a las 20:30 y el acceso será libre y gratuito.